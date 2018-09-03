Пермское лето стало самым холодным в России

СЕГОДНЯ 07:28 2018-09-03T07:29:37+03:00

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Специалисты сервиса OneTwoTrip сравнили среднюю температуру воздуха в пятидесяти крупнейших городах страны. Самая низкая температура зафиксирована в Перми -+19,4. Наш город поделил первое место с Владивостоком. Наши соседи Ижевск и Екатеринбург заняли третье и четвертое место с результатом +20,2 и +20,3 градусов.

Жарче всего летом было в Краснодаре. Столбики термометров поднимались в среднем до +31,6 градусов.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, самыми холодными днями лета были 1-2 июня, когда практически повсеместно наблюдались заморозки и выпадал снег. В Перми в ночь на 2 июня было -0,2°. Это были первые летние заморозки в городе за последние 11 лет. В Бисере в ночь на июня температура опускалась до -2,3°. Самым жарким днем лета в Перми и на большей части края стало 26 июня, когда в Перми температура достигла +32,6°, а по краю до +33,1°.