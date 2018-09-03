2018-09-03T07:29:37+03:00
Общество

Пермское лето стало самым холодным в России

Пермь поделила первое место с Владивостоком
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
1 июня в Перми. фото: ГИС-центр ПГНИУ1 июня в Перми. фото: ГИС-центр ПГНИУ
Изменить размер текста:

Специалисты сервиса OneTwoTrip сравнили среднюю температуру воздуха в пятидесяти крупнейших городах страны. Самая низкая температура зафиксирована в Перми -+19,4. Наш город поделил первое место с Владивостоком. Наши соседи Ижевск и Екатеринбург заняли третье и четвертое место с результатом +20,2 и +20,3 градусов.

Жарче всего летом было в Краснодаре. Столбики термометров поднимались в среднем до +31,6 градусов.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, самыми холодными днями лета были 1-2 июня, когда практически повсеместно наблюдались заморозки и выпадал снег. В Перми в ночь на 2 июня было -0,2°. Это были первые летние заморозки в городе за последние 11 лет. В Бисере в ночь на июня температура опускалась до -2,3°. Самым жарким днем лета в Перми и на большей части края стало 26 июня, когда в Перми температура достигла +32,6°, а по краю до +33,1°.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми Роспотребнадзор назвал белое облако, появившееся в Закамске, безвредным
Пермские власти ищут подрядчика для реконструкции улицы Революции
В пермском аэропорту задерживаются рейсы до Антальи и Москвы
Пермская «Звезда» разгромила лидера ПФЛ
Пермская актриса Катерина Шпица сыграла Панночку в новом клипе «Ленинграда»
В Прикамье полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя
Пермячку осудили за гибель 3-летнего сына
Пермяк напоил знакомую, а потом обокрал ее квартиру
Житель Прикамья бросился на проводника поезда с ножницами и нанес ему несколько ударов
В Прикамье ищут сбежавшего заключенного
Правительственная комиссия по ликвидации негативных последствий техногенной аварии в Березниках продолжит работу
В Перми открылась школа, где будут учиться 1500 учеников
Антоха из «Реальных пацанов» снимается в детективном сериале Первого канала
Двое мужчин погибли на пожаре в садовом товариществе Перми
В Пермском крае женщина угнала иномарку и попала в ДТП
В Перми бургерная Тимати откроется не раньше 5 сентября
Заместитель главы администрации Октябрьского района наживалась на переселении людей из ветхого жилья
В Перми на бульваре Гагарина такси столкнулось с «Маздой»