2018-09-03T07:09:36+03:00
Общество

Пермские власти ищут подрядчика для реконструкции улицы Революции

Максимальная стоимость работ составит 650 млн 705 тыс. рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Пермская администрация объявила аукцион на реконструкцию ул. Революции. На первом этапе работ дорожникам предстоит отремонтировать участок от Центрального рынка до ул.Сибирской с укладкой новых трамвайных путей. Подрядчики должны закончить работы на этом участке до 15 декабря 2019 года.

В ходе реконструкции также планируется расширить проезжую часть до четырех полос. Кроме того, в центре проезжей части должна появиться выделенная полоса для трамваев.

Финансирование реконструкции улицы Революции будет осуществляться в два этапа. В 2018 году на строительные работы выделят 58,7 млн рублей (из городского бюджета) и 115,5 млн рублей (из краевого), в следующем 176 млн рублей и 300,5 млн рублей. Общая стоимость реконструкции составит 650 млн 705 тыс. рублей.

Тем временем, Правительственная комиссия по ликвидации негативных последствий техногенной аварии в Березниках продолжит работу. Сейчас она занимается контролем переселения березниковцев из опасной зоны

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