2018-09-03T07:52:34+03:00
Происшествия

В пермском аэропорту задерживаются рейсы до Антальи и Москвы

Кроме того, сейчас заканчивается регистрация и посадка в самолеты до Москвы и одного до Санкт-Петербурга
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Густой туман стал причиной задержки ряда рейсов в пермском аэропорту «Большое Савино». Задерживаются два самолета до Антальи (Турция), которые должны были вылететь в 2.30 и 3.10, а также рейс СУ 1219 до Москвы на 6.30. Рейсы до Антальи задерживаются до 9.30 и 10.45, а до Москвы до 12 часов.

Кроме того, завершена регистрация на самолет до Москвы. Вместо 4 утра он вылететь должен в 9 утра. Лайнер до Санкт-Петербурга, по предварительным данным, вместо 5.25 вылетит в 11 часов. Сейчас идет регистрация. И, наконец, завершена посадка на самолет до Москвы отправлением в 6.30.

Также мы писали, что бургерная Тимати в Перми откроется не раньше 5 сентября. Ранее сообщалось, что открытие состоится 31 августа. На страничке «blackstarburger» в Instagram подписчикам также сообщили, что открытие бургерной состоится 5 сентября в 18 часов.

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