Пермская «Звезда» разгромила лидера ПФЛ

СЕГОДНЯ 05:58 2018-09-03T05:58:16+03:00

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2 сентября на своем поле «Звезда» обыграла «КАМАЗ» из Набережных Челнов 5:2. Уже на второй минуте новичок пермяков Вадим Чухланцев распечатал ворота лидеров ПФЛ. Через 6 минут гол забил капитан «Звезды» Евгений Тюкалов, а на 12-й минуте разгромным счет сделал Андрей Секретов, который реализовал выход один на один. 3:0 к 12 минуте – такого никто не ожидал.

До перерыва гости отыграли один гол и на второй тайм выходили с одним желанием - отыграться. Однако на 61 минуте пыл челнинцев остудил еще один новичок «звезды» Никита Голдобин. Он реализовал пенальти. До конца встречи команды обменялись забитыми голами. 5:2 в пользу «Звезды», которая нанесла «КАМАЗу» первое поражение в сезоне.

Интересно, что пермский клуб за один матч «Звезда» забила столько же, сколько за предыдущие пять встреч первенства ПФЛ. А «КАМАЗ» пропустил на 1 гол больше, чем за шесть игр до этого.