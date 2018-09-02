В Прикамье полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя

СЕГОДНЯ 17:16 2018-09-02T17:17:04+03:00

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Сегодня ночью на трассе село Юксеево – поселок Усть-Силайка полицейские гнались за пьяным водителем. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, водитель «пятнашки» не выполнял требования сотрудника ГИБДД об остановке и пытался скрыться.

- Полицейские применили табельное оружие и произвели 4 предупредительных выстрела в воздух, еще 4 - по колесам, - сообщили в пресс-службе полиции. - В результате машина была остановлена, а злоумышленник - задержан.

Выяснилось, что 23-летний водитель был без прав и находился в состоянии алкогольного опьянения. В марте его уже к уголовной ответственности. Сейчас по факту «погони» проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее мы писали о том, что 26 августа водитель «двенадцатой» устроил гонки на Гайве. Очевидцы сняли на видео, как лихач пытался скрыться от сотрудников полиции. Свидетель погони насчитал восемь экипажей ГИБДД, которые преследовали водителя отечественной машины.