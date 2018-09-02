Пермячку осудили за гибель 3-летнего сына

СЕГОДНЯ 11:25 2018-09-02T11:25:59+03:00

Мальчик выпил жидкость для чистки плит, но мать подписала отказ от лечения в стационаре

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Не так давно в Перми осудили местную жительницу за смерть 3-летнего сына. Как написано в приговоре, несколько месяцев назад женщина оставила малыша на своих родственников. Оставшись без должного присмотра, мальчик нашел жидкость для чистки плит и выпил ее.

- Ребенка госпитализировали в Краевую детскую клиническую больницу, - говорится в документе. - Позже его перевели в отделение гастроэнтерологии. Но мать написала отказ от стационарного лечения. Ребенка выписали в удовлетворительном состоянии, но рекомендовали соблюдать диету, принимать лекарства.

Мать малыша не учла рекомендации, не ходила с ребенком к участковому педиатру. Как рассказал на суде отец мальчика, после больницы сын чувствовал себя нормально. Супруга варила для него кашу, придерживаясь диеты. Но после твердой пищи у мальчика была рвота, иногда 2-3 раза за день.

- Сначала ребенок принимал лекарства нормально, но потом из-за боли не мог проглотить таблетки, - сообщила в суде сестра горе-матери. – Я неоднократно говорила о том, чтобы сестра сходила в больницу с сыном. Он начал терять в весе, отказывался от еды, пил только воду.

- Через некоторое время ребенок в крайне тяжелом состоянии был доставлен «скорой» в отделение реанимации, позже мальчик скончался, - сообщается в документах дела.

В отношении матери возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». В суде женщина признала всю вину. Суд назначил ей наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.