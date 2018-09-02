Пермяк напоил знакомую, а потом обокрал ее квартиру
24-летний пермяк распивал со знакомой девушкой алкогольные напитки. После застолья он подобрал ключ от ее квартиры, проник в дом и похитил телевизор и приставку. Также злоумышленник нашел 2 200 рублей и забрал их себе.
- Потерпевшая обратилась в полицию, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - По подозрению в краже задержали неработающего, ранее судимого молодого человека. В настоящее время похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.
По факту преступления возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Ранее мы рассказывали о том, что полицейских, заставлявших пермяка признаться в краже мотороллера, будут судить. Они назначили мужчине наказание в виде 5 суток ареста, а потом применили в его отношении физическую силу, хотя мужчина не совершал преступления.