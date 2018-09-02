Житель Прикамья бросился на проводника поезда с ножницами и нанес ему несколько ударов

СЕГОДНЯ 07:32 2018-09-02T07:32:19+03:00

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В Иловлинском суде Волгоградской области вынесли приговор в отношении 29-летнего жителя Пермского края.

- ЧП случилось еще в июне 2018 года в поезда №15 сообщением Москва-Волгоград, - сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. - Пассажир беспричинно нанес маникюрными ножницами удары в область лица и шеи проводнику вагона. Один из пассажиров, увидев противоправные действия, попытался их пресечь, однако получил удар теми же ножницами.

По факту нападения на проводника возбудили уголовное дело по статьям «хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, на железнодорожном транспорте» и «побои, совершенные из хулиганских побуждений».

- Но в результате проведенной судебно-психиатрической экспертизы установлено, что у нападавшего есть признаки психического расстройства в форме параноидной шизофрении, - добавили в ведомстве. -Суд назначил мужчине принудительные меры медицинского характера.