В Прикамье ищут сбежавшего заключенного

СЕГОДНЯ 18:13 2018-09-01T18:13:35+03:00

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ГУФСИН России по Пермскому краю разыскивает Николая Сугака, 1992 года рождения, уроженца города. Смела Черкасской области (Украина). Он сбежал из колонии.

Николай Сугак высокого роста (183см). У мужчины серо-зеленые глаза, дугообразные брови, длинные черные волосы и сросшаяся мочка уха.

Особые приметы - на руке выше запястья 3 шрама по 3 см. Шрам над губой с левой стороны.

Всем, кто видел Николая Сугака, просят позвонить в отдел розыска ГУФСИН России по Пермскому краю по телефону 210-02-78.

Ранее мы сообщали, что в Перми благополучно разрешилась история с исчезновением 17-летней А. Девушка ушла из дома в деревне Кондратово Пермского района 25 августа, и с тех пор ее никто больше не видел. Родные обратились в полицию, а также в пермский поисковый отряд имени Ирины Бухановой. Именно волонтеры сообщили о том, что девушка жива. Они поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках.