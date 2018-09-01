В Прикамье ищут сбежавшего заключенного
ГУФСИН России по Пермскому краю разыскивает Николая Сугака, 1992 года рождения, уроженца города. Смела Черкасской области (Украина). Он сбежал из колонии.
Николай Сугак высокого роста (183см). У мужчины серо-зеленые глаза, дугообразные брови, длинные черные волосы и сросшаяся мочка уха.
Особые приметы - на руке выше запястья 3 шрама по 3 см. Шрам над губой с левой стороны.
Всем, кто видел Николая Сугака, просят позвонить в отдел розыска ГУФСИН России по Пермскому краю по телефону 210-02-78.
Ранее мы сообщали, что в Перми благополучно разрешилась история с исчезновением 17-летней А. Девушка ушла из дома в деревне Кондратово Пермского района 25 августа, и с тех пор ее никто больше не видел. Родные обратились в полицию, а также в пермский поисковый отряд имени Ирины Бухановой. Именно волонтеры сообщили о том, что девушка жива. Они поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках.