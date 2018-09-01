В Перми открылась школа, где будут учиться 1500 учеников

СЕГОДНЯ 17:11 2018-09-01T17:11:31+03:00

Всего в этом году предполагается открыть 6 школ для 3,5 тысяч детей

Изменить размер текста: A A

1 сентября в Перми состоялось торжественное открытие нового корпуса средней общеобразовательной школы № 59 в микрорайоне Парковом. В нем будут проходить уроки для школьников с 5 по 11 классы. В действующем корпусе расположится начальное звено. В общей сложности в самой большой школе Перми будут учиться более 1500 ребят. Лаборатории и кабинеты для практических занятий, оборудованные современной техникой, уже ждут своих учеников.

В День знаний учащиеся 59 школы приняли участие в массовом флешмобе «ЭнергиУм». Около 200 школьников представили гостям праздника основную концепцию школы – «Энергия – жизнь!». Кроме того, пятиклассники приняли участие в энерго-квесте.

В скором времени в Перми ожидается введение открытие школы № 4. Также в Прикамье новые школы появятся в Красновишерске и селе Березовка. В ближайшее время будет начато строительство школы в микрорайоне Любимов Березников. Всего в этом году предполагается открыть 6 школ для 3,5 тысяч детей. А за пять лет планируется возвести в регионе 27 школ.