Антоха из «Реальных пацанов» снимается в детективном сериале Первого канала

СЕГОДНЯ 16:18 2018-09-01T16:19:07+03:00

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Антон Богданов (Антоха из «Реальных пацанов») снимается в детективном сериале «Цыпленок жареный». Фотографию со съемок актер опубликовал на своей страничке в Instagram

- А мы все стреляем!!! Съемки в Петрограде продолжаются. Правда, вот братское сердце Виктора Добронравова теперь по другую сторону баррикад, - написал Богданов.

Действие 16-серийного фильма, который будет показан по Первому каналу, разворачивает в 1921 году в Петрограде. Во времена НЭПа начинается настоящий беспредел, магазины грабят по несколько раз в день. И тогда на защиту нэпманов встает криминальный мир Петербурга.

- Криминальный авторитет Дядя Коля начинает «крышевать» бизнесменов, - говорится в официальном релизе фильма. - Однако не все нэпманы согласны платить за такие услуги, и тогда Дядя Коля отправляет к ним свои боевые отряды. Самый известный и продуктивный из них — банда Роди — бывшего анархиста, разбитного гопника, пижона и сердцееда, северного Бени Крика.

Вместе с Антоном Богдановым в фильме снимаются Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов и Ирина Пегова.