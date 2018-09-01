Двое мужчин погибли на пожаре в садовом товариществе Перми

СЕГОДНЯ 13:58 2018-09-01T13:58:34+03:00

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31 августа в 3.39 пожарные были вызваны по тревоге в садовое товарищество, которое расположено в Свердловском районе Перми. Горел дом. Когда пожарные прибыли на место, он был уже весь в огне.

В тушении принимали участие 19 человек личного состава и 6 единиц техники, - рассказали в пресс-службе краевого МЧС. - Огнеборцы обнаружили без признаков жизни двух мужчин: 35-ти и 55-ти лет. Еще один 55-летний мужчина был госпитализирован в ожоговое отделение 21 больницы города Пермь.

По предварительной информации, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем. По факту пожара проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.

Ранее мы писали, что 31 августа около 5 утра загорелся частный дом на улице Пролетарской. 82-летнюю женщину спасатели вынесли из огня на руках, 55-летний мужчина сумел выйти на улицу, а второй остался в доме. Пожарные обнаружили его без дыхания. К сожалению, он умер.