В Пермском крае женщина угнала иномарку и попала в ДТП

СЕГОДНЯ 10:28 2018-09-01T10:28:30+03:00

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В ночь на 31 августа в Краснокамске был угнан автомобиль «Mitsubishi» от дома по ул. Советской.

- Машина была найдена на территории райцентра с механическими повреждениями, характерными для ДТП. – рассказали в пресс-службе краевой полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена подозреваемая. Ей оказалась местная жительница 1985 года рождения. По факту неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что 31 августа в Перми на бульваре Гагарина столкнулись две иномарки. По предварительным данным, водитель «Мазды» выехал на встречку, где столкнулся с такси «КИА», которая двигалась в сторону Цирка. Обе машины сильно пострадали. Водитель «Мазды» получил сильные травмы, его доставили в больницу. Также пострадали женщина-водитель такси и её пассажирка.Из машин сразу всех вытащили, скорая приехала за минут 5, рассказали очевидцы ДТП.