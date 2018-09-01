В Перми бургерная Тимати откроется не раньше 5 сентября

СЕГОДНЯ 09:09 2018-09-01T09:09:59+03:00

Изменить размер текста: A A

31 августа в Перми должна была открыться бургерная Тимати «Black Star Burger». Корреспонденты «Комсомолки» приехали в здание бизнес-центра «Lencom» на Комсомольском проспекте, но им сказали, что открытие переносится на 5 сентября. О причинах переноса ничего не сообщили. Кроме того, на страничке «blackstarburger» в Instagram подписчикам также сообщили, что бургерная Тимати откроется 5 сентября в 18.00.

Первый ресторан сети Black Star Burger открылся 16 сентября 2016 года в Москве на Новом Арбате. Инвестиции в его открытие составили 20 млн рублей. В конце марта 2017 года на Цветном бульваре в Москве открылся второй ресторан. В дальнейшем сеть ресторанов расширила географию - новые точки были открыты в Грозном, Нижнем Новгороде, Уфе и Воронеже. Меню Black Star Burger включает несколько видов бургеров (от 195 до 1399 руб.) из говядины или мяса индейки стандарта халяль, куриные крылья, картофель фри.