Заместитель главы администрации Октябрьского района наживалась на переселении людей из ветхого жилья

СЕГОДНЯ 08:07 2018-09-01T08:07:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Октябрьском районе перед судом предстанет бывшая заместитель главы администрации. Она обвиняется в превышении должностных полномочий и покушении на мошенничество в особо крупном размере при реализации программы по переселению граждан из ветхого (аварийного) жилья.

Следователи установили, что в 2013 году она незаконно убедила 3 жителей поселка Октябрьский, переселяемых из ветхого и аварийного жилья, доплатить застройщику более 1,7 миллионов рублей за дополнительную жилую площадь, сообщили в краевом следственном комитете.

Кроме этого, чиновница попыталась незаконно приобрести право собственности на 4 квартиры для себя и других лиц за счет денежных средств, выделенных для переселения граждан из ветхого аварийного жилья на общую сумму более 5 миллионов рублей. Но довести свой преступный замысел она не успела, поскольку при проверке в министерстве строительства Пермского края подделка документов была выявлена.