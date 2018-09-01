В Перми на бульваре Гагарина такси столкнулось с «Маздой»

СЕГОДНЯ 07:38 2018-09-01T07:38:28+03:00

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31 августа в Перми на бульваре Гагарина столкнулись две иномарки. По предварительным данным, водитель «Мазды» выехал на встречку, где столкнулся с такси «КИА», которая двигалась в сторону Цирка. Обе машины сильно пострадали.

Водитель «Мазды» получил сильные травмы, его доставили в больницу. Также пострадали женщина-водитель такси и её пассажирка.

- Из машин сразу всех вытащили, скорая приехала за минут 5 наверно, за рулем такси женщина сидела, когда ее вытащили сидела рядом потом и повторяла что «не поняла как это случилось, - рассказал в соцсетях один из очевидцев аварии.

Ранее мы писали, что в Перми при столкновении двух иномарок пострадала 35-летняя женщина. Водители обеих машин нарушили правила дорожного движения. По предварительным данным, оба водителя нарушили правила дорожного движения.