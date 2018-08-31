Житель Прикамья убил сожительницу, которая держала на руках двухлетнюю дочь

СЕГОДНЯ 15:11 2018-08-31T15:11:36+03:00

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Ужасная трагедия разыгралась в Кизеле в марте этого года. 26-летний мужчина в пьяном состоянии поругался со своей сожительницей. Молодой человек взял нож и несколько раз ударил женщину и двухлетнюю дочь, которая была у него на руках. От полученных ранений женщина скончалась, ребенку нанесен легкий вред здоровью.

У погибшей женщины остались трое детей, которых передали в приемную семью.

- Для максимально полного, всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств следствием выполнен значительный объем следственных действий, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. - Тщательно осмотрено место происшествия, изъяты и детально осмотрены вещественные доказательства. Допрошены десятки свидетелей, проведено 6 сложных судебных экспертиз.

Приговором суда 26-летнему молодому человеку назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. Кроме этого, с виновного в пользу представителей потерпевших взыскано 1,5 млн. рублей в счет возмещения морального вреда.