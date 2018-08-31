2018-08-31T15:11:36+03:00
Происшествия

Житель Прикамья убил сожительницу, которая держала на руках двухлетнюю дочь

Трое детей, оставшихся без матери, переданы в приемную семью
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Ужасная трагедия разыгралась в Кизеле в марте этого года. 26-летний мужчина в пьяном состоянии поругался со своей сожительницей. Молодой человек взял нож и несколько раз ударил женщину и двухлетнюю дочь, которая была у него на руках. От полученных ранений женщина скончалась, ребенку нанесен легкий вред здоровью.

У погибшей женщины остались трое детей, которых передали в приемную семью.

- Для максимально полного, всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств следствием выполнен значительный объем следственных действий, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. - Тщательно осмотрено место происшествия, изъяты и детально осмотрены вещественные доказательства. Допрошены десятки свидетелей, проведено 6 сложных судебных экспертиз.

Приговором суда 26-летнему молодому человеку назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. Кроме этого, с виновного в пользу представителей потерпевших взыскано 1,5 млн. рублей в счет возмещения морального вреда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми при столкновении двух иномарок пострадала 35-летняя женщина
В Перми общественники оценили доступность пешеходных переходов для инвалидов и мам с детьми
В Перми суд признал манеж «Спартак» социально значимым объектом
В Перми за парты сядут 14,5 тысяч первоклассников
Подшефные студенты и школьники пробежали осенний кросс «УРАЛХИМа»
В Пермском крае начальнику сторожевой службы платили подчиненные
В Кунгуре сгорел частный дом, погиб мужчина
В Прикамье ревнивец до смерти избил сожительницу
В Прикамье парень убил старшего брата и сбросил в канализационный колодец
В Прикамье 55-летний местный житель распространял в соцсетях интимные фото и видео знакомой
Электронные ошейники, жареные семечки и как стать «Умником»
В Чайковском осужден водитель автобуса, по вине которого погиб полицейский
Пермячка представлялась риелтором и обманывала клиентов
В пермском зоопарке родились оленята
В Пермском крае погиб 16-летний водитель мопеда
В этом году построят первые опоры нового моста через Чусовую
В Перми коллекторы парализовали работу диспетчеров «НОВОГОРа»
На пермском марафоне темп будут задавать «зайцы»
В Перми нашли 75-летнюю пенсионерку, которая пропала в Свердловском районе
В ночь на 1 сентября в Пермском крае ожидаются заморозки
Причины задержки рейса Анапа-Пермь, которым летели 200 детей, выяснит прокуратура