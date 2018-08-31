В Перми при столкновении двух иномарок пострадала 35-летняя женщина

СЕГОДНЯ 14:23 2018-08-31T14:54:43+03:00

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В Перми на перекрестке улиц Мира и Снайперов в 9.30 произошла авария с участием такси на трамвайных путях.

Нам рассказали в городском управлении ГИБДД, что по предварительным данным, оба водителя нарушили правила дорожного движения.

- Водитель BMW X6M двигался по ул. Мира и в районе дома №6 совершал разворот, не убедившись в безопасности маневра, - сообщили в Госавтоинспекции. - Он допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, который совершал маневр «опережением» по трамвайным путям.

В результате ДТП пострадала 35-летняя пассажирка Volkswagen Polo, она доставлена в одну из больниц города. По факту аварии проводится проверка.

Ранее мы писали, что в селе Серга Кунгурского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 16-летний подросток. Он ехал на мопеде Альфа вместе с 17-летним другом, который сидел на заднем сидении, по ул. Клубной и наехал на 35-летнего пешехода.