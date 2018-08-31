2018-08-31T15:52:13+03:00
Общество

В Перми общественники оценили доступность пешеходных переходов для инвалидов и мам с детьми

Среди выявленных проблем - отсутствие спусков с высоких бордюров, разбитые стыки трамвайных путей и пандусы в подземные переходы
Константин КЯКИНЕН
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В Перми в рамках проекта «Город для всех» активисты Пермского Молодежного Центра проверили несколько проблемных перекрёстков, на которых затруднено движение для инвалидов и мам с колясками.

На перекрестке улиц Мира и 9 мая время перехода дороги по светофору составляет 21 секунду. Общественники провели эксперимент. Они попытались преодолеть перекресток с детской коляской , куда, чтобы не рисковать здоровьем ребенка положили арбуз. За время работы светофора с трудом удалось пройти лишь половину пути. Условная мама с коляской осталась прямо на середине дороги.

Подземный переход на Гознаке для инвалида практически закрыт, подняться или спустить там почти невозможно. Также очень сложно там передвигаться мамам с коляской.

В центре города у гипермаркета «Семья» на перекрестке бордюры на пешеходном переходе составляют более 20 см без пологого спуска. С них невозможно спустить ни детскую коляску, ни инвалидное кресло. При этом, трафик возле торгового центра огромный.

По словам общественников, самыми распространенными проблемами для инвалидов и мам с детьми являются отсутствие спусков с высоких бордюров, разбитые стыки трамвайных путей и не выдерживающие никакой критики пандусы в подземные переходы.

- Городская среда Перми не очень приветлива к людям с ограниченными возможностями, - отметила координатор проекта Ирина Форсюк.

Активисты центра намерены выявить ответственных за эти проблемные перекрестки в городе и добиться от них приведения их в порядок.

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