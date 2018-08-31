2018-08-31T13:40:31+03:00
Общество

В Перми суд признал манеж «Спартак» социально значимым объектом

Спорткомплекс будет продаваться в формате конкурса
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми после ряда судебных разбирательств манеж «Спартак» был признан социально значимым объектом. Теперь он будет продаваться в формате конкурса. Администрация города планирует принять участие в этой процедуре и выкупить объект в муниципальную собственность, сообщили в пресс-службе мэрии.

После того, как конкурсный управляющий ООО «Магнит-Инвест» и государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» выставили «Спартак» на продажу через аукцион, администрация города обратилась с заявлением в УФАС по Пермскому краю с просьбой приостановить продажу.

В январе антимонопольщики отменили процедуру продажи имущества, указав на необходимость проведения торгов в форме конкурса, а суд подтвердил социальную значимость манежа. С решениями УФАС и суда конкурсный управляющий не согласился и пытался обжаловать их.

Напомним, что на базе «Спартака» заниматься порядка 500 ребят из ДЮСШОР «Олимпийские ракетки», ДЮСШ «Ермак», ДЮСТШ «Нортон-Юниор», ДЮСШ «Искра».

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