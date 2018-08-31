2018-08-31T13:29:45+03:00
Общество

В Перми за парты сядут 14,5 тысяч первоклассников

Всем первоклашкам вручат путеводитель «Первоклассные открытия»
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Олег ЗОЛОТО
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Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут в большинстве школ города Перми в субботу, 1 сентября. Впервые в школу пойду 14, 5 тысяч ребят, всего 129 школ примут порядка 118 тысяч детей.

Школа №59 в Дзержинском районе поставила рекорд - в первой параллели откроется 13 классов.

Традиционно в День знаний в подарок пермским первоклассникам вручат музейную игру «Первоклассные открытия». Это набор детских путеводителей по экспозициям пяти филиалов Пермского краеведческого музея, карта и единый входной билет. В этом году в проекте участвуют Дом Мешкова, Музей пермских древностей, Музей-диорама, Детский музейный центр, Исторический парк «Россия – моя история» (экспозиция «Романовы»). В этих музеях проекта первоклассник предъявляет единый билет и проходит бесплатно. Также он может бесплатно провести с собой одного взрослого.

Каждый путеводитель состоит из игровых заданий, связанных с историей края. Задания для путеводителей разработали сотрудники Пермского краеведческого музея, а нарисовали их пермские дизайнеры Вячеслав Субботин и Ксения Васильева. Проходить игру можно в течение учебного года. В музее ребенок путешествует по экспозиции, выполняет задания и совершает открытия. Пройдя три музейных маршрута, школьник получает приз, пять музеев в маршруте – диплом, который включается в портфолио первоклассника.

Музейная игра «Первоклассные открытия» проводится ежегодно с 2014 года.

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