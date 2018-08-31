2018-08-31T13:08:09+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Подшефные студенты и школьники пробежали осенний кросс «УРАЛХИМа»

Спортивный праздник прошел в Балатовском парке и собрал 190 спортсменов
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Более сорока учащихся краевого индустриального техникума (КИТ) и школы №132, с которыми филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» сотрудничает по модели «школа– техникум–предприятие», приняли участие в ежегодном легкоатлетическом кроссе филиала «ПМУ». Спортивный праздник прошел 30 августа в Балатовском парке Перми и собрал 190 спортсменов.

Учащимся подшефных учебных заведений и работникам предприятия предстояло преодолеть дистанцию 1000 метров. По итогам двух забегов, в которых студенты КИТа бежали вместе со школьниками, лучшее время показала команда краевого индустриального техникума.

Сергей Антонов, руководитель физвоспитания краевого индустриального техникума:

- Мы четвертый год участвуем в легкоатлетическом кроссе филиала «ПМУ» и показываем хорошие результаты. Наши ребята снова заняли все места пьедестала в группе учащихся. Для них это важный старт - первые соревнования после каникул, по итогам которых они отбираются на другие состязания. К тому же ребятам важно видеть перед собой успехи старших. Результаты лучших спортсменов «ПМУ» мотивируют их развиваться.

Победители и призеры, показавшие лучшие результаты, были награждены медалями. А школьникам и студентам, не попавшим на пьедестал, вручили специальные подарки от компании «УРАЛХИМ».

Ольга Соромотина, учитель физической культуры школы №132:

- Очень хорошо, что у школьников есть перед глазами пример того, к чему стремиться. Эта преемственность поколений, то, что кросс бегут и взрослые, и дети, и совсем малыши - это очень важно. В этом огромный плюс корпоративной культуры компании «УРАЛХИМ». Уровень организации кросса как всегда на высоте.

В следующий раз учащиеся подшефных учреждений и работники предприятия встретятся зимой на лыжных гонках «УРАЛХИМа».

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