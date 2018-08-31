2018-08-31T13:04:39+03:00
Общество

В Пермском крае начальнику сторожевой службы платили подчиненные

Контролер передал ему более 200 тысяч за подработку
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Горнозаводском районе прекращено уголовное дело в отношении 39-летнего контролера участка сторожевой службы АО «Сарановская шахта «Рудная». Житель Чусового передавал своему непосредственному начальнику деньги за дополнительную работу и дополнительный заработок. С января 2016 по декабрь 2017 года он передал руководителю более 202 тысяч рублей.

Взяточник сам рассказал о том, что передавал деньги начальнику, активно сотрудничал со следствием и полностью признал свою вину, сообщили в краевом следственном комитете.

Он освобожден от уголовного наказания, а дело в отношении его начальника продолжается.

Ранее мы писали, что в Чайковском осужден водитель автобуса, по вине которого погиб полицейский. Авария произошла 5 декабря 2017 года. 50-летний водитель автобуса поворачивал налево с шоссе Космонавтов и не обратил внимания, что по встречной полосе движется служебный автомобиль. Он не уступил дорогу полицейской машине и произошло столкновение.

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