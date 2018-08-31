В Кунгуре сгорел частный дом, погиб мужчина

СЕГОДНЯ 12:11 2018-08-31T12:11:49+03:00

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31 августа около 5 утра загорелся частный дом на улице Пролетарская. На место происшествия выехали пожарные и спасатели, которые помогали огнеборцам в тушении пожара, сообщили в Кунгурской городской службе спасения.

82-летнюю женщину спасатели вынесли из огня на руках, 55-летний мужчина сумел выйти на улицу, а второй остался в доме. Пожарные обнаружили его без дыхания. К сожалению, он умер.

Сейчас устанавливаются причины пожара.

Тем временем, полицейские вывели из прикамского леса компанию заблудившихся грибников. На прошлой неделе в отдел полиции Чайковского района сообщили о том, что в лесу заблудилась компания из четырех человек. Две женщины и двое мужчин ушли в лес, чтобы собирать грибы, но не смогли найти дорогу обратно. Только около полуночи полицейские нашли автомобиль, принадлежавший грибникам. Компания была недалеко от этого места, в лесном массиве.