2018-08-31T11:42:54+03:00
Происшествия

В Прикамье ревнивец до смерти избил сожительницу

Он был ее руками, металлической тростью и ножом
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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31-летний житель Чайковского жестоко убил свою сожительницу в июне этого года. Началось все с совместного распития спиртных напитков ночью в доме по ул. Вокзальной. Затем мужчина приревновал свою гражданскую супругу и стал ее избивать. Пьяный мужчина решил выместить на женщине весь свой гнев. Он бил сожительницу руками, металлической тростью и кухонным ножом. От полученных травм женщина умерла.

Суд признал доказательства вины мужчины достаточными и приговорил ревнивого молодого человека к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Ранее мы писали, что в том же Чайковском парень убил старшего брата и сбросил в канализационный колодец. Он также проведет в колонии строгого режима 8 лет.

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