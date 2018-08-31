В Прикамье парень убил старшего брата и сбросил в канализационный колодец

СЕГОДНЯ 10:43 2018-08-31T10:43:43+03:00

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В Чайковском 21-летний молодой человек поссорился со своим старшим братом и убил его. В ночь на 26 апреля братья выпивали, между ними вспыхнул конфликт. Молодой человек схватил нож и нанес своему старшему брату множественные удары в область груди и шеи. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

- Пытаясь скрыть следы преступления, молодой человек решил избавиться от тела, - сообщили в краевом следственном комитете. - Вместе со знакомым он вытащил тело брата на улицу. После чего они сбросили тело убитого в канализационный колодец, где оно позже было обнаружено прохожими.

Суд приговорил убийцу брата к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.