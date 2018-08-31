2018-08-31T10:43:43+03:00
Происшествия

В Прикамье парень убил старшего брата и сбросил в канализационный колодец

Он проведет в колонии строгого режима 8 лет
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Чайковском 21-летний молодой человек поссорился со своим старшим братом и убил его. В ночь на 26 апреля братья выпивали, между ними вспыхнул конфликт. Молодой человек схватил нож и нанес своему старшему брату множественные удары в область груди и шеи. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

- Пытаясь скрыть следы преступления, молодой человек решил избавиться от тела, - сообщили в краевом следственном комитете. - Вместе со знакомым он вытащил тело брата на улицу. После чего они сбросили тело убитого в канализационный колодец, где оно позже было обнаружено прохожими.

Суд приговорил убийцу брата к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье начальнику сторожевой службы платили подчиненные
В Кунгуре сгорел частный дом, погиб мужчина
В Прикамье ревнивец до смерти избил сожительницу
В Прикамье 55-летний местный житель распространял в соцсетях интимные фото и видео знакомой
Электронные ошейники, жареные семечки и как стать «Умником»
В Чайковском осужден водитель автобуса, по вине которого погиб полицейский
Пермячка представлялась риелтором и обманывала клиентов
В пермском зоопарке родились оленята
В Пермском крае погиб 16-летний водитель мопеда
В этом году построят первые опоры нового моста через Чусовую
В Перми коллекторы парализовали работу диспетчеров «НОВОГОРа»
На пермском марафоне темп будут задавать «зайцы»
В Перми нашли 75-летнюю пенсионерку, которая пропала в Свердловском районе
В ночь на 1 сентября в Пермском крае ожидаются заморозки
Причины задержки рейса Анапа-Пермь, которым летели 200 детей, выяснит прокуратура