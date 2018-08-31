В Прикамье 55-летний местный житель распространял в соцсетях интимные фото и видео знакомой

СЕГОДНЯ 10:40 2018-08-31T10:40:57+03:00

За это ему грозит до 6 лет лишения свободы

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На скамье подсудимых окажется 55-летний житель Добрянки.

Его будут судить сразу по двум статьям – о нарушении неприкосновенности частной жизни и публичной демонстрации порнографических материалов в сети Интернет. Максимальное наказание по статье о распространении порнографии – до 6 лет лишения свободы. Следователи уже закончили расследование уголовного дела и передали материалы в судебную инстанцию города.

По их словам, мужчина зрелого возраста регулярно выкладывал в социальные сети порнографические фотографии и видеоролики с участием своей знакомой, которая своего согласия на это не давала.

- С января 2017 года по июнь 2018 года, находясь на территории Пермского края и Самарской области, он неоднократно, с целью публичной демонстрации, распространял в социальных сетях фото и видеоматериалы интимного и порнографического содержания в отношении своей знакомой женщины, против её воли, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.