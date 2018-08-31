2018-08-31T10:40:57+03:00
Общество

В Прикамье 55-летний местный житель распространял в соцсетях интимные фото и видео знакомой

За это ему грозит до 6 лет лишения свободы
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Неприкосновенность частной жизни охраняется законом. Фото: архив "КП".Неприкосновенность частной жизни охраняется законом. Фото: архив "КП".
Изменить размер текста:

На скамье подсудимых окажется 55-летний житель Добрянки.

Его будут судить сразу по двум статьям – о нарушении неприкосновенности частной жизни и публичной демонстрации порнографических материалов в сети Интернет. Максимальное наказание по статье о распространении порнографии – до 6 лет лишения свободы. Следователи уже закончили расследование уголовного дела и передали материалы в судебную инстанцию города.

По их словам, мужчина зрелого возраста регулярно выкладывал в социальные сети порнографические фотографии и видеоролики с участием своей знакомой, которая своего согласия на это не давала.

- С января 2017 года по июнь 2018 года, находясь на территории Пермского края и Самарской области, он неоднократно, с целью публичной демонстрации, распространял в социальных сетях фото и видеоматериалы интимного и порнографического содержания в отношении своей знакомой женщины, против её воли, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье начальнику сторожевой службы платили подчиненные
В Кунгуре сгорел частный дом, погиб мужчина
В Прикамье ревнивец до смерти избил сожительницу
В Прикамье парень убил старшего брата и сбросил в канализационный колодец
Электронные ошейники, жареные семечки и как стать «Умником»
В Чайковском осужден водитель автобуса, по вине которого погиб полицейский
Пермячка представлялась риелтором и обманывала клиентов
В пермском зоопарке родились оленята
В Пермском крае погиб 16-летний водитель мопеда
В этом году построят первые опоры нового моста через Чусовую
В Перми коллекторы парализовали работу диспетчеров «НОВОГОРа»
На пермском марафоне темп будут задавать «зайцы»
В Перми нашли 75-летнюю пенсионерку, которая пропала в Свердловском районе
В ночь на 1 сентября в Пермском крае ожидаются заморозки
Причины задержки рейса Анапа-Пермь, которым летели 200 детей, выяснит прокуратура