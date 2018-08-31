Электронные ошейники, жареные семечки и как стать «Умником»

СЕГОДНЯ 10:31 2018-08-31T10:31:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Когда будущий специалист еще получает какую-либо профессию, в его голове вертится множество вопросов. Их интересует все: начиная от технологических процессов производства и заканчивая перспективами трудоустройства на предприятие. Из последнего пункта вытекает также вопрос об условиях труда для молодых специалистов, в том числе в части обеспечения жильем.

Именно для того чтобы получить ответы на все из них, для студентов сельскохозяйственной отрасли проводятся экскурсии в различные крупные предприятия АПК Пермского края. Реализуются они при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.

Одним из таких предприятий, которое совсем недавно принимало у себя в гостях будущих специалистов, стала агрофирма «Труд» в Кунгурском районе.

20 августа студенты Пермского агропромышленного техникума приехали в село Троельга, чтобы побывать на одном из лидирующих сельскохозяйственных предприятий Пермского края. В экскурсии приняли участие 36 студентов и преподаватели.

Сушка зерна

По всем цехам предприятия участников провел заместитель генерального директора агрофирмы Олег Николаевич Кашеваров.

- Это сушится рапс, - объяснил «вкусный» запах Олег Кашеваров. - Из него делают рапсовое масло - очень ценный продукт: его и в пищу употребляют, и используют в качестве биотоплива. А жмых, который остается после переработки, - самое настоящее лакомство для коров. На корм скоту идет и переработанный овес, из которого животным даже варят особую кашу.

Запахом жареных семечек встретил гостей зерносушильный комплекс - полностью автоматизированное внушительное сооружение. Сюда привозят заготовленные на полях овес и рапс для последующей многоэтапной обработки.

Коровки, гуляющие сами по себе… почти

После студенты оказались в одной из ферм агрокомплекса. На обширных пастбищах в свободном выгуле пасутся стада коров. Их передвижение, а также обед и дойку, контролируют электронные ошейники. В них красуются все местные буренки. Ребят впечатлили просторные чистые вентилируемые коровники, но особенно - родильное отделение коровьей фермы.

Молочные секретики

Следующим пунктом программы стал цех переработки молока. Этот процесс, а также заготовка мяса, заинтересовали студентов-технологов. Мясомолочная продукция производится в агрофирме «Труд» по новейшим технологиям, и Олег Кашеваров с удовольствием поделился с будущими коллегами секретами производства.

Без техники - никуда!

Осмотр угодий завершился на территории инженерного комплекса. Студенты смогли посмотреть и потрогать сельскохозяйственную технику, точнее, ту ее часть, которая не задействована в полях: комбайны, сенозаготовительные комплексы, тралы для перевозки крупного рогатого скота.

Внести свою лепту в развитие

На этом познавательный и активный день участников экскурсии не закончился. Во второй его половине для ребят был устроен семинар по теме «Современные подходы и инновационные направления в развитии АПК Пермского края и России». Его спикером стал Георгий Полетаев, исполнительный директор Ассоциации научных, инновационных учреждений и предприятий Пермского края, представитель Фонда содействия инновациям.

Георгий Михайлович рассказал студентам о передовых научных разработках в сфере АПК, зарубежном опыте развития агробизнеса, передовом опыте российских хозяйств, их инновационном потенциале и государственной поддержке. А также о том, как эти юноши и девушки сами могут внести свою лепту в инновационное развитие. Поведал он о программе «Участник молодежного научного инновационного конкурса» («Умник») Фонда содействия инновациям в сфере АПК. Он привел примеры успешных проектов в Пермском крае в сфере АПК, рассказал об условиях участия и подробно объяснил, как подготовить заявку на участие в программе.