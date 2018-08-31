В Чайковском осужден водитель автобуса, по вине которого погиб полицейский

СЕГОДНЯ 10:28 2018-08-31T10:28:05+03:00

Он поворачивал налево и не пропустил служебный автомобиль

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Авария произошла 5 декабря 2017 года в Чайковском. 50-летний водитель автобуса поворачивал налево с шоссе Космонавтов и не обратил внимание, что по встречной полосе движется служебный автомобиль. Он не уступил дорогу полицейской машине и произошло столкновение.

- Водитель полицейского автомобиля скончался на месте происшествия, пассажиру – второму сотруднику полиции, был причинен тяжкий вред здоровью, - сообщили в краевом следственном комитете.

Суд приговорил нарушителя правил дорожного движения к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии-поселении. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее мы писали, что в Пермском крае погиб 16-летний водитель мопеда. Он ехал вместе с другом по улице и наехал сзади на пешехода. ДТП произошло 30 августа в селе Серга Кунгурского района.