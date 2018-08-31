2018-08-31T10:10:28+03:00
Происшествия

Пермячка представлялась риелтором и обманывала клиентов

Мошенница завладела квартирами и деньгами трех жителей краевого центра
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми взята под стражу 49-летняя жительница краевого центра. По версии полицейских, женщина представлялась риелтором и обманывала доверчивых граждан. Следователи считают, что с 2016 года она завладела квартирами и денежными средствами трех жителей Перми.

Установлено, что мошенница представлялась риелтором. Она знакомилась с хозяевами квартир, которые хотели продать недвижимость и предлагала юридическое сопровождение сделки.

- Она уговаривала доверчивых пермяков указать в договоре купли-продажи стоимость недвижимости гораздо ниже среднерыночной и той, по которой ее собирались продавать, - сообщили в краевой полиции. - Деньги женщина обещала передать после подписания документов, однако сразу после сделки обрывала контакты с обманутыми клиентами.

Полицейские предполагают, что она может быть причастна к другим эпизодам мошенничества. Расследование уголовного дела продолжается.

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