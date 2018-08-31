В пермском зоопарке родились оленята

СЕГОДНЯ 09:28 2018-08-31T09:28:42+03:00

Две самки произвели потомство в один день

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28 августа в пермском зоопарке был праздник. В один день две самки пятнистого оленя произвели на свет потомство. Млада родила самочку, Олеся - самца.

Как рассказали в пермском зоопарке, малыши и их мамы чувствуют себя хорошо. Новорожденные не отходят от мамы, везде следуя за ней на неокрепших ножках.

Ранее мы писали, что в пермском зоопарке пополнение - пара патагонских мар. Южноамериканских грызунов можно увидеть в вольере напротив павильона экзотических животных. Молодая пара патагонских мар прибыла в Пермь из Калужской области. В пермском зоопарке южноамериканских грызунов можно увидеть в вольере с белками Превоста, напротив павильона экзотических животных. Вес патагонской мары может достигать 16 кг, длина тела — до 75 см. Патагонские мары обладают прекрасным зрением и слухом. При малейшей опасности они спасаются бегством, напоминая бегущих оленей и антилоп. При этом мара может развивать скорость до 30 км/ч.