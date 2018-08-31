2018-08-31T09:28:42+03:00
Дом. Семья

В пермском зоопарке родились оленята

Две самки произвели потомство в один день
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

28 августа в пермском зоопарке был праздник. В один день две самки пятнистого оленя произвели на свет потомство. Млада родила самочку, Олеся - самца.

Как рассказали в пермском зоопарке, малыши и их мамы чувствуют себя хорошо. Новорожденные не отходят от мамы, везде следуя за ней на неокрепших ножках.

Ранее мы писали, что в пермском зоопарке пополнение - пара патагонских мар. Южноамериканских грызунов можно увидеть в вольере напротив павильона экзотических животных. Молодая пара патагонских мар прибыла в Пермь из Калужской области. В пермском зоопарке южноамериканских грызунов можно увидеть в вольере с белками Превоста, напротив павильона экзотических животных. Вес патагонской мары может достигать 16 кг, длина тела — до 75 см. Патагонские мары обладают прекрасным зрением и слухом. При малейшей опасности они спасаются бегством, напоминая бегущих оленей и антилоп. При этом мара может развивать скорость до 30 км/ч.

В Пермском зоопарке родились оленята.Пятнистый олененок, родившийся накануне, следует за мамой на еще не окрепших ножках. Видео Пермского зоопарка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пермском крае погиб 16-летний водитель мопеда
В этом году построят первые опоры нового моста через Чусовую
В Перми коллекторы парализовали работу диспетчеров «НОВОГОРа»
На пермском марафоне темп будут задавать «зайцы»
В Перми нашли 75-летнюю пенсионерку, которая пропала в Свердловском районе
В ночь на 1 сентября в Пермском крае ожидаются заморозки
Причины задержки рейса Анапа-Пермь, которым летели 200 детей, выяснит прокуратура
В Перми нашли 17-летнюю девушку, которая ушла на встречу с приятелем
В Перми разыскивают пропавшую 75-летнюю женщину
В Перми 1 сентября трамваи пойдут по улице Уральской
В Перми осудили «черных риелторов», которые лишали квартир одиноких людей
В Перми мошенник получил деньги на постройку веранды и пропал
Передовики по надою молока в Очерском районе
В Перми обновят расписание на 170 остановках
В Перми пройдет всероссийский фестиваль «Герои улицы»
В воскресенье, 2 сентября, в Перми будет перекрыто движение транспорта по улицам Окулова и Газеты «Звезда»
В Перми амнистирован директор крупной компании, уклонявшейся от уплаты налогов
В День знаний в Перми стартует игра «Первоклассные открытия»
Перешедший в «Парму» Дмитрий Соколов завершил карьеру
В пермских электричках до 10 сентября домашних животных можно будет возить бесплатно
В Березниках потушили крупный пожар в жилом доме
30 августа в двух районах Перми отключат воду
В сентябре в Перми изменится расписание автобусов на 11 маршрутах
В Пермском крае пообещали провести более 1200 сельхозярмарок
В Прикамье возбудили уголовное дело по факту беспорядков в колонии
В Прикамье пропала 17-летняя девушка
В Прикамье мужчина нанес спящей жене несколько ударов ножом и надругался над ней