2018-08-31T09:10:48+03:00
Происшествия

В Пермском крае погиб 16-летний водитель мопеда

Он ехал вместе с другом по улице и наехал сзади на пешехода
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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30 августа в селе Серга Кунгурского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 16-летний подросток. Он ехал на мопеде Альфа вместе с 17-летним другом, который сидел на заднем сидении, по ул. Клубной и наехал на 35-летнего пешехода, который двигался по правой стороне проезжей части.

Все участники ДТП доставлены в больницу. Водитель мопеда впоследствии скончался.

Как сообщили в краевой полиции. оба подростка были без шлемов. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

Ранее мы писали, что 28 августа в Березниках на улице Свободы под колеса автомобиля попал 8-летний мальчик. Он перебегал дорогу в неположенном месте и его сбил «Форд Экоспорт», 55-летняя женщина не успела затормозить и предотвратить аварию.Мальчик с травмами головы и бедра госпитализирован в местную больницу.

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