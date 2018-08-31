В Перми коллекторы парализовали работу диспетчеров «НОВОГОРа»

СЕГОДНЯ 07:14 2018-08-31T07:14:28+03:00

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29 августа контактно-информационная служба «НОВОГОР-Прикамья» была атакована коллекторском агентством.

- В течение нескольких часов операторы приняли более 100 звонков от коллекторов, которые разыскивали сотрудника компании, - сообщили в пресс-службе «НОВОГОРа». - Практически все телефонные разговоры сопровождались нецензурной речью и оскорблениями в адрес специалистов информационного центра.

Непрекращающиеся звонки создали огромную очередь. Жители Перми не могли дозвониться до информационного центра. Только вмешательство службы безопасности компании позволило восстановить нормальную работу диспетчеров.

Напомним, что по телефонам 2100-680 пермяки задают вопросы по водоснабжению, получают сведения, которые связаны с деятельностью компании.

Ранее мы писали, что осуждены вымогатели, которые угрожали расправой риелтору. В Чайковском рэкетиры заявили риелтору, что убьют ее, если она не отдаст им 400 тысяч рублей. Женщина обратилась в полиции и при передаче денег вымогателей задержали.