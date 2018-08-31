2018-08-31T07:14:28+03:00
Происшествия

В Перми коллекторы парализовали работу диспетчеров «НОВОГОРа»

Они атаковали информационную службу своими звонками и оскорблениями
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

29 августа контактно-информационная служба «НОВОГОР-Прикамья» была атакована коллекторском агентством.

- В течение нескольких часов операторы приняли более 100 звонков от коллекторов, которые разыскивали сотрудника компании, - сообщили в пресс-службе «НОВОГОРа». - Практически все телефонные разговоры сопровождались нецензурной речью и оскорблениями в адрес специалистов информационного центра.

Непрекращающиеся звонки создали огромную очередь. Жители Перми не могли дозвониться до информационного центра. Только вмешательство службы безопасности компании позволило восстановить нормальную работу диспетчеров.

Напомним, что по телефонам 2100-680 пермяки задают вопросы по водоснабжению, получают сведения, которые связаны с деятельностью компании.

Ранее мы писали, что осуждены вымогатели, которые угрожали расправой риелтору. В Чайковском рэкетиры заявили риелтору, что убьют ее, если она не отдаст им 400 тысяч рублей. Женщина обратилась в полиции и при передаче денег вымогателей задержали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В пермском зоопарке родились оленята
В Пермском крае погиб 16-летний водитель мопеда
В этом году построят первые опоры нового моста через Чусовую
На пермском марафоне темп будут задавать «зайцы»
В Перми нашли 75-летнюю пенсионерку, которая пропала в Свердловском районе
В ночь на 1 сентября в Пермском крае ожидаются заморозки
Причины задержки рейса Анапа-Пермь, которым летели 200 детей, выяснит прокуратура
В Перми нашли 17-летнюю девушку, которая ушла на встречу с приятелем
В Перми разыскивают пропавшую 75-летнюю женщину
В Перми 1 сентября трамваи пойдут по улице Уральской
В Перми осудили «черных риелторов», которые лишали квартир одиноких людей
В Перми мошенник получил деньги на постройку веранды и пропал
Передовики по надою молока в Очерском районе
В Перми обновят расписание на 170 остановках
В Перми пройдет всероссийский фестиваль «Герои улицы»
В воскресенье, 2 сентября, в Перми будет перекрыто движение транспорта по улицам Окулова и Газеты «Звезда»
В Перми амнистирован директор крупной компании, уклонявшейся от уплаты налогов
В День знаний в Перми стартует игра «Первоклассные открытия»
Перешедший в «Парму» Дмитрий Соколов завершил карьеру
В пермских электричках до 10 сентября домашних животных можно будет возить бесплатно
В Березниках потушили крупный пожар в жилом доме
30 августа в двух районах Перми отключат воду
В сентябре в Перми изменится расписание автобусов на 11 маршрутах
В Пермском крае пообещали провести более 1200 сельхозярмарок
В Прикамье возбудили уголовное дело по факту беспорядков в колонии
В Прикамье пропала 17-летняя девушка
В Прикамье мужчина нанес спящей жене несколько ударов ножом и надругался над ней