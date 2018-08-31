На пермском марафоне темп будут задавать «зайцы»

СЕГОДНЯ 06:46 2018-08-31T06:46:34+03:00

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9 сентября в Перми пройдет второй международный марафон. На длинных дистанциях в 10 км, 21,1 км и 42,195 км будут работать пейсмейкеры, на спортивном сленге «зайцы», которые помогут пермякам поддерживать нужный темп. Специальные спортсмены обычно бегут впереди всех и задают нужную скорость.

На Пермском международном марафоне таких спортсменов будет одиннадцать. Трое из них будут вести участников на марафонской дистанции, еще три бегуна помогут сохранять нужный темп на полумарафоне. Пять человек будут вести любителей бега на дистанции 10 км. По задумке организаторов марафона, такие «зайцы» помогут пермякам улучшить свои результаты.

Отличительным элементом внешнего вида пейсмейкеров будут воздушные шары с указанным временем. Именно на них будут ориентироваться участники, желающие уложиться в определенное время.