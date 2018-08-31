2018-08-31T06:31:43+03:00
Происшествия

В Перми нашли 75-летнюю пенсионерку, которая пропала в Свердловском районе

Благодаря слаженным действиям полиции и волонтеров женщину сумели обнаружить женщину в короткие сроки
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Вечером 30 августа волонтеры ПСО «Поиск Поиск пропавших детей - Пермь и ПК» сообщили, что еще одна история с потерявшимся человеком закончилась благополучно.

Вслед за найденной 17-летней девушки, которая ушла из дома в Кондратово и была обнаружена в Осе, нашли и 75-летнюю пенсионерку.

- Найдена, жива, - поделились радостной новостью волонтеры на официальной странице «Вконтакте». - Огромное всем спасибо за помощь и распространение информации. Благодаря вашей помощи удалось в короткие сроки найти бабушку.

Напомним, что после того, как она вышла из дома, в последний раз ее видели 28 августа в Свердловском районе Перми идущей по улице Героев Хасана. С тех пор ее местонахождение было неизвестно.

Напомним, что волонтеры ищут добровольцев для поисков 80-летней женщины, пропавшей в Кунгурском районе. Анфиса Михайловна Ватлецова ушла из дома в в деревне Стерлягово Кунгурского района в ночь на 28 августа.

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