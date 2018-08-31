В ночь на 1 сентября в Пермском крае ожидаются заморозки
Главное управление МЧС России по Пермскому краю информирует: по данным Гидрометеоцентра ночью 1 сентября в регионе возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°.
Сотрудники ведомства рекомендуют укрыть растения полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой. Иначе они могут пострадать.
Кроме того, спасатели просят быть особенно внимательными автовладельцев и пешеходов. Им рекомендуют учитывать погодные условия и дорожную обстановку, а также соблюдать правила безопасности дорожного движения.
- Отдыхающим на природе следует учитывать погодные условия, - отметили в ГУ МЧАС России по Пермскому краю - Переохлаждение организма — основная причина возникновения «простудных» заболеваний. Одежда должна соответствовать погодным условиям. Берегите свое здоровье.
В свою очередь синоптики ГИС-центра Пермского университета прогнозируют, что днем 1 сентября ожидается потепление до +18…+23°.