Причины задержки рейса Анапа-Пермь, которым летели 200 детей, выяснит прокуратура

СЕГОДНЯ 06:06 2018-08-31T06:06:25+03:00

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Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства задержки рейса «Анапа-Пермь». 27 августа вылет самолета авиакомпании «Ред Вингс» был отложен более чем на 5 часов. Среди ожидающих вылета было более 200 детей, которые отдыхали в лагерях Краснодарского края и возвращались домой в Пермь. Через пять часов авиакомпанией было предоставлено резервное судно.

- Поскольку авиакомпания «Ред Вингс» зарегистрирована на территории Москвы, проверка исполнения законодательства о лицензировании и соблюдении прав пассажиров поручена Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, - сообщили в транспортной прокуратуре.

Ране мы писали, что в пермских электричках до 10 сентября домашних животных можно будет возить бесплатно. Кроме того, питомцев будут осматривать ветеринары.Акция направлена на то, чтобы люди не бросали домашних питомцев на даче.