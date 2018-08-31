2018-08-31T06:06:25+03:00
Происшествия

Причины задержки рейса Анапа-Пермь, которым летели 200 детей, выяснит прокуратура

Пять часов школьники ждали вылета самолета из Анапы
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства задержки рейса «Анапа-Пермь». 27 августа вылет самолета авиакомпании «Ред Вингс» был отложен более чем на 5 часов. Среди ожидающих вылета было более 200 детей, которые отдыхали в лагерях Краснодарского края и возвращались домой в Пермь. Через пять часов авиакомпанией было предоставлено резервное судно.

- Поскольку авиакомпания «Ред Вингс» зарегистрирована на территории Москвы, проверка исполнения законодательства о лицензировании и соблюдении прав пассажиров поручена Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, - сообщили в транспортной прокуратуре.

Ране мы писали, что в пермских электричках до 10 сентября домашних животных можно будет возить бесплатно. Кроме того, питомцев будут осматривать ветеринары.Акция направлена на то, чтобы люди не бросали домашних питомцев на даче.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ночь на 1 сентября в Пермском крае ожидаются заморозки
В Перми нашли 17-летнюю девушку, которая ушла на встречу с приятелем
В Перми разыскивают пропавшую 75-летнюю женщину
В Перми 1 сентября трамваи пойдут по улице Уральской
В Перми осудили «черных риелторов», которые лишали квартир одиноких людей
В Перми мошенник получил деньги на постройку веранды и пропал
Передовики по надою молока в Очерском районе
В Перми обновят расписание на 170 остановках
В Перми пройдет всероссийский фестиваль «Герои улицы»
В воскресенье, 2 сентября, в Перми будет перекрыто движение транспорта по улицам Окулова и Газеты «Звезда»
В Перми амнистирован директор крупной компании, уклонявшейся от уплаты налогов
В День знаний в Перми стартует игра «Первоклассные открытия»
Перешедший в «Парму» Дмитрий Соколов завершил карьеру
В пермских электричках до 10 сентября домашних животных можно будет возить бесплатно
В Березниках потушили крупный пожар в жилом доме
30 августа в двух районах Перми отключат воду
В сентябре в Перми изменится расписание автобусов на 11 маршрутах
В Пермском крае пообещали провести более 1200 сельхозярмарок
В Прикамье возбудили уголовное дело по факту беспорядков в колонии
В Прикамье пропала 17-летняя девушка
В Прикамье мужчина нанес спящей жене несколько ударов ножом и надругался над ней