2018-08-30T17:18:36+03:00
Общество

В Перми нашли 17-летнюю девушку, которая ушла на встречу с приятелем

Она пропала еще 25 августа в Кондратово
Константин КЯКИНЕН
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В Перми благополучно разрешилась история с исчезновением 17-летней А. Девушка ушла из дома в деревне Кондратово Пермского района 25 августа, и с тех пор ее никто больше не видел. Родные обратились в полицию, а также в пермский поисковый отряд имени Ирины Бухановой. Именно волонтеры сообщили о том, что девушка жива. Они поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что полицейские нашли девушку в Осе. Она жива и здорова.

Ранее следователи Пермского района по факту пропажи несовершеннолетней возбудили уголовное дело.

- В ходе первоначальных следственных действий установлено, что 25 августа в дневное время девушка ушла на встречу с приятелем, однако домой не вернулась и на связь с родителями не выходила, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Также мы писали, что в Перми разыскивают пропавшую 75-летнюю женщину. В последний раз ее видели в Свердловском районе краевого центра.

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