2018-08-30T15:46:52+03:00
Происшествия

В Перми разыскивают пропавшую 75-летнюю женщину

В последний раз ее видели в Свердловском районе
Андрей МАТЛИН
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Потерявшуюся разыскивают полиция и волонтеры. Фото: группа ВК "Поиск пропавших детей - Пермь и Пермский край".Потерявшуюся разыскивают полиция и волонтеры. Фото: группа ВК "Поиск пропавших детей - Пермь и Пермский край".
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Пропала Елена Рудольфовна Комягина. После того, как она вышла из дома, в последний раз ее видели 28 августа в Свердловском районе Перми идущей по улице Героев Хасана. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Родные обратились в полицию и в волонтерский «Отряд поиска пропавших детей – Пермь и Пермский край».

Приметы Елены Рудольфовны: на вид ей 75-80 лет, рост 160 сантиметров, волосы седые, прямые, стрижка удлиненная.

Была одета в длинный светло-бежевый плащ на пуговицах.

Всех, кто что-либо может сообщить о том, где видел или где находится пропавшая, родные просят позвонить по телефонам 241-36-40 или 02, 102 (с сотового) в полицию.

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