2018-08-30T15:07:23+03:00
Происшествия

В Перми осудили «черных риелторов», которые лишали квартир одиноких людей

Они спаивали людей и оформляли доверенности на имущество
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми вступил в законную силу приговор в отношении четырех мошенников. С марта 2009 года по сентябрь 2013 года «черные риелторы» находили одиноких людей. Они покупали им спиртные напитки, давали незначительные суммы. Тем самым, они входили в доверие к владельцам недвижимости.

- Получив доступ к документам на объекты недвижимости, они оформляли нотариальные доверенности с правом отчуждения имущества (квартиры, доли в квартире) на членов организованной группы и доверенных им лиц, - сообщили в краевой прокуратуре.

По версии суда и следствия, жилых помещений лишились 15 потерпевших. Общий ущерб от действий мошенников составил более 14 млн. рублей.

Суд приговорил виновных к 12 и 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, к 7 и 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также удовлетворены гражданские иски по возмещению причиненного ущерба.

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