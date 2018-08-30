В Перми мошенник получил деньги на постройку веранды и пропал

СЕГОДНЯ 14:29 2018-08-30T14:29:09+03:00

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59-летний житель Перми доверился мужчине, который пообещал ему привезти доски и построить веранду. Он передал аванс - 12 тысяч рублей. Однако строитель пропал, доски не привез и перестал выходить на связь.

Доверчивый мужчина подождал немного и обратился в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемого.Им оказался не работающий 40-летний житель Краснокамского района, сообщили в краевой полиции.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее мы писали, что в Прикамье осуждены вымогатели, которые угрожали расправой риелтору. Они попросили продать дом и земельный участок своего знакомого, а часть денег отдать им. Клиенты объяснили риелтору, что продавец дома должен им деньги. Однако женщина перевела все деньги от продажи недвижимости хозяину, чем вызвала гнев у мужчин, которые хотели поживиться за чужой счет. Они заявили риелтору, что убьют ее, если она не отдаст им 400 тысяч рублей. При очередной передаче денег рэкетиров задержали.