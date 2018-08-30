2018-08-30T14:22:08+03:00
Общество

Передовики по надою молока в Очерском районе

Молодые специалисты агропрома посетили одно из лучших сельхозпредприятий Пермского края
Поделиться:
Фото ООО "Русь"Фото ООО "Русь"
Изменить размер текста:

Для студентов-аграриев Пермского края на протяжении всего летнего сезона проводятся экскурсии на предприятия агропромышленного комплекса. Череда важных выездов организована для будущих молодых специалистов в рамках программы профориентационных и агрообразовательных обучающих мероприятий министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.

Благодаря таким профориентационным встречам студенты узнают о специфике работы животноводческой фермы, знакомятся с хозяйством, воочию наблюдают за режимом производственных цехов.

На словах и на деле

27 августа Александр Селетков, директор ООО «Русь», провел для студентов «Строгановского колледжа» из Очера семинар «Механизмы создания и поддержки молодежного агробизнеса». Лектором для этих молодых специалистов Александр Селетков стал не случайно, ведь предприятие, которым он руководит, является одним из социальных партнеров-работодателей этого учебного заведения. Он как никто другой заинтересован в кадрах, окончивших «Строгановский колледж».

В большесосновском филиале Строгановского колледжа наряду с другими специалистами готовят мастеров по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка - специалистов очень нужных и важных в сельскохозяйственной отрасли.

Именно поэтому 28 августа он ждал этих студентов у себя в гостях. Ребята побывали на экскурсии в ООО «Русь» в селе Большая Соснова. Производство занимает первое место среди сельскохозяйственных предприятий района по надою молока, поголовью крупного рогатого скота, урожайности зерновых культур.

Александр Гордеевич с удовольствием пообщался с ребятами и ответил на все интересующие их вопросы. Встреча прошла успешно. Для будущих аграриев это отличная возможность получить достойную работу и при этом не покидать свою малую родину, а для руководства предприятия очень важно заинтересовать и мотивировать этих ребят прийти после окончания колледжа на работу в их хозяйство.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми нашли 17-летнюю девушку, которая ушла на встречу с приятелем
В Перми разыскивают пропавшую 75-летнюю женщину
В Перми 1 сентября трамваи пойдут по улице Уральской
В Перми осудили «черных риелторов», которые лишали квартир одиноких людей
В Перми мошенник получил деньги на постройку веранды и пропал
В Перми обновят расписание на 170 остановках
В Перми пройдет всероссийский фестиваль «Герои улицы»
В воскресенье, 2 сентября, в Перми будет перекрыто движение транспорта по улицам Окулова и Газеты «Звезда»
В Перми амнистирован директор крупной компании, уклонявшейся от уплаты налогов
В День знаний в Перми стартует игра «Первоклассные открытия»
Перешедший в «Парму» Дмитрий Соколов завершил карьеру
В пермских электричках до 10 сентября домашних животных можно будет возить бесплатно
В Березниках потушили крупный пожар в жилом доме
30 августа в двух районах Перми отключат воду
В сентябре в Перми изменится расписание автобусов на 11 маршрутах
В Пермском крае пообещали провести более 1200 сельхозярмарок
В Прикамье возбудили уголовное дело по факту беспорядков в колонии
В Прикамье пропала 17-летняя девушка
В Прикамье мужчина нанес спящей жене несколько ударов ножом и надругался над ней