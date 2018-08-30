Передовики по надою молока в Очерском районе

СЕГОДНЯ 14:22 2018-08-30T14:22:08+03:00

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Для студентов-аграриев Пермского края на протяжении всего летнего сезона проводятся экскурсии на предприятия агропромышленного комплекса. Череда важных выездов организована для будущих молодых специалистов в рамках программы профориентационных и агрообразовательных обучающих мероприятий министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.

Благодаря таким профориентационным встречам студенты узнают о специфике работы животноводческой фермы, знакомятся с хозяйством, воочию наблюдают за режимом производственных цехов.

На словах и на деле

27 августа Александр Селетков, директор ООО «Русь», провел для студентов «Строгановского колледжа» из Очера семинар «Механизмы создания и поддержки молодежного агробизнеса». Лектором для этих молодых специалистов Александр Селетков стал не случайно, ведь предприятие, которым он руководит, является одним из социальных партнеров-работодателей этого учебного заведения. Он как никто другой заинтересован в кадрах, окончивших «Строгановский колледж».

В большесосновском филиале Строгановского колледжа наряду с другими специалистами готовят мастеров по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка - специалистов очень нужных и важных в сельскохозяйственной отрасли.

Именно поэтому 28 августа он ждал этих студентов у себя в гостях. Ребята побывали на экскурсии в ООО «Русь» в селе Большая Соснова. Производство занимает первое место среди сельскохозяйственных предприятий района по надою молока, поголовью крупного рогатого скота, урожайности зерновых культур.

Александр Гордеевич с удовольствием пообщался с ребятами и ответил на все интересующие их вопросы. Встреча прошла успешно. Для будущих аграриев это отличная возможность получить достойную работу и при этом не покидать свою малую родину, а для руководства предприятия очень важно заинтересовать и мотивировать этих ребят прийти после окончания колледжа на работу в их хозяйство.