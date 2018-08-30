2018-08-30T13:55:05+03:00
Общество

В Перми обновят расписание на 170 остановках

В первую очередь новые таблички появятся в Кировском и Орджоникидзевском районах краевого центра
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Константин КЯКИНЕН
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В Перми в последний раз массово обновляли таблички в 2017 году во всех районах города. В сентябре и октябре «Гортранс» планируют заменить расписание на 174 остановках. В начале будут обновлять таблички в Орджоникидзевском и Кировском районах Перми.

Как рассказали в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, у маршрутов с небольшим интервалом движения на табличке указаны два первых и последних отправления, а также минимальный и максимальный интервал в пиковое и межпиковое время. Для общественного транспорта. который ходит реже, чем в 20 минут, указано конкретное время каждого рейса. Новые таблички появятся на остановках, которые больше всего востребованы пассажирами.

Ранее мы писали, что к 2020 году на пермских маршрутах будут работать только новые автобусы. «Гортранс» планирует обеспечить безопасные перевозки пермяков на низкопольных автобусах с кондиционерами и системой отопления

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