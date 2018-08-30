В Перми пройдет всероссийский фестиваль «Герои улицы»

СЕГОДНЯ 13:29 2018-08-30T13:29:21+03:00

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В субботу программа мероприятий продлится с 15:00 до 21:00, а в воскресенье – с 11:00 до 21:00. За звание сильнейшего сразятся представители различных уличных направлений: брейк-данс, паркур, воркаут, фристайл, стритбол, скейтбординг, BMX, роллер спорт, панна-футбол и других.

1 и 2 сентября в экстрим-парке будут работать шесть соревновательных зон, на которых пройдут региональные и федеральные соревнования по уличным видам спорта и танцам. Гостей фестиваля ждет развлекательная программа, выступление артистов, соревнования и мастер–классы от представителей уличной культуры в России.

На площадке «Панна» пройдут соревнования по футбольному фристайлу и панне – разновидности уличного футбола, в которой прокидывание мяча между ног соперника ценится выше, чем попадание по воротам. На «Бетонке» будут представлены соревнования по дисциплинам скейтбординг, BMX, агрессивные ролики и кик-скутер. Еще зрителей ждут показательные выступления BMX-райдеров и состязания по сноуборду.

На площадке «Night basket» 32 игрока со всего Урала поборются за звание лучшего игрока в баскетбол в формате 1x1.В «Клетке» посетители увидят турнир по самому распространенному виду футбола, в который играют на всех коробках страны – три игрока в поле и один вратарь.

Площадка «Колизей» станет местом соревнований атлетов Пермского края по паркуру. Здесь пройдет одно из самых захватывающих событий фестиваля – «Салки». Правила игры очень просты – нужно догнать противника и задеть рукой. А на «Сцене» развернутся танцевальные баталии по брейк-дансу, хип-хопу и хаус денсу. Батлы пройдут как в индивидуальном формате, так и в командах.