В воскресенье, 2 сентября, в Перми будет перекрыто движение транспорта по улицам Окулова и Газеты «Звезда»

СЕГОДНЯ 13:09 2018-08-30T14:15:30+03:00

В краевой столице будут отмечать День набережной

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2 сентября с 8 утра до полуночи будет закрыто движение транспорта по улице Окулова на участке от улицы Куйбышева до Соборной площади. Также перекроют улицу Газеты «Звезда» от улицы Монастырская до шлагбаума при въезде на набережную Камы.

Кроме того, в этот день на этих улицах будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта.

Ограничения введена в связи с празднованием 2 сентября Дня Набережной. Напомним, что в Перми состоится большой праздник, посвященный Дню пермской набережной. Праздничные мероприятия развернутся одновременно на трех сценах: на Соборной площади, променадной части набережной и акватории Камы.

Центром площадки «Дыхание города» станет Соборная площадь. Здесь будет оборудована большая сцена и светодиодные экраны. В течение дня на площади выступят артисты пермских театров. Кульминацией праздника станет выступление группы «Несчастный случай».