В Перми амнистирован директор крупной компании, уклонявшейся от уплаты налогов
В Перми избежал наказания бывший директор крупной компании. В 2010-2012 годы руководитель фирмы, оказавшей услуги по автоматизации котельных, насосных станций и другого технологического и электротехнического оборудования в рамках выполнения Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2010-2020 годы».
Директор компании привлек подставные фирмы и подделывал первичные бухгалтерские документы: счета-фактуры, товарные накладные. По его указанию подложные данные вносились в регистры бухгалтерского учета, по ним исчислялись налоги на добавленную стоимость и на прибыль.
На расчетные счета подставных компаний перечислялись денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались на счета организации.
- Организацией было необоснованно получено налоговых вычетов по НДС в размере более 33 млн. рублей, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. - Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. В связи с амнистией от наказания он освобожден.
Однако директор должен вернуть в бюджет 33,1 млн. рублей. Приговор в законную силу не вступил.