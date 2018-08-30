2018-08-30T12:44:29+03:00
Общество

В Перми амнистирован директор крупной компании, уклонявшейся от уплаты налогов

Тем не менее, он должен вернуть в бюджет свыше 33 млн рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми избежал наказания бывший директор крупной компании. В 2010-2012 годы руководитель фирмы, оказавшей услуги по автоматизации котельных, насосных станций и другого технологического и электротехнического оборудования в рамках выполнения Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2010-2020 годы».

Директор компании привлек подставные фирмы и подделывал первичные бухгалтерские документы: счета-фактуры, товарные накладные. По его указанию подложные данные вносились в регистры бухгалтерского учета, по ним исчислялись налоги на добавленную стоимость и на прибыль.

На расчетные счета подставных компаний перечислялись денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались на счета организации.

- Организацией было необоснованно получено налоговых вычетов по НДС в размере более 33 млн. рублей, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. - Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. В связи с амнистией от наказания он освобожден.

Однако директор должен вернуть в бюджет 33,1 млн. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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