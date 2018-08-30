2018-08-30T12:30:25+03:00
Общество

В День знаний в Перми стартует игра «Первоклассные открытия»

Проходить игру можно в течение всего учебного года
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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1 сентября первоклассники получат набор путеводителей по пяти филиалам Пермского краеведческого музея, карту и единый входной билет. В Перми стартует музейная игра «Первоклассные открытия».

Проходить игру можно в течение учебного года - с 1 сентября по 31 мая будущего года. В проекте участвуют: Дом Мешкова, Музей пермских древностей, Музей-диорама, Детский музейный центр, Исторический парк «Россия – моя история» (экспозиция «Романовы»).

По правилам игры, первоклассник в любом музее-участнике проекта предъявляет единый билет. Он может бесплатно провести с собой одного взрослого. В музее ребенок путешествует по экспозиции, выполняет задания и совершает открытия. На выходе ему поставят в карту печать — знак того, что нужные открытия сделаны. Пройдя три музейных маршрута, школьник получает приз. Если школьник выполнил все испытания, то ему вручается диплом, который включается в портфолио первоклассника.

Задания для путеводителей разработали сотрудники Пермского краеведческого музея, а нарисовали их пермские дизайнеры Вячеслав Субботин и Ксения Васильева. Адреса и время работы музеев указаны на карте.

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