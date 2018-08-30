Перешедший в «Парму» Дмитрий Соколов завершил карьеру

СЕГОДНЯ 06:48 2018-08-30T06:48:27+03:00

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33-летний центровой Дмитрий Соколов, который недавно подписал контракт с «Пармой» принял решение завершить карьеру.

- Решение далось мне очень тяжело, - признался он пресс-службе пермского клуба. - Все дело в травме плеча, которую я получил в прошлом году и из-за которой я перенес операцию. Думал, что смогу восстановиться и помочь «Парме» добиться высоких целей, но, к великому сожалению, после нескольких тренировок пришло понимание, что работать в полную силу уже не смогу.

Дмитрий Соколов рассказал, что еще не знает, чем будет заниматься после окончания карьеры, но отметил, что точно не будет тренером. Также он пожелал успеха «Парме» и посетовал, что не сможет почувствовать на себя поддержку пермских болельщиков.

Главный тренер «Пармы» Николайс Мазурс отметил, что Дмитрий Соколов принял по-настоящему мужское решение

- За тот короткий период, что Дмитрий с нами тренировался, он проявил себя настоящим бойцом и лидером, - сказал Мазурс. - Если бы не его проблемы со здоровьем, он бы нам очень сильно помог.

Генеральный директор клуба Александр Башминов пожелал игроку здоровья и сказал, что клуб займется поиском нового игрока на его позицию.