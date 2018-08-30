В пермских электричках до 10 сентября домашних животных можно будет возить бесплатно

СЕГОДНЯ 06:28 2018-08-30T06:28:58+03:00

Кроме того, питомцев будут осматривать ветеринары

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С 31 августа по 10 сентября в пермских электричках не будет взимать плату за провоз домашних животных.

Как отмечают в пресс-службе пермской пригородной компании, эта акция направлена на то, чтобы люди не бросали домашних питомцев на даче.

- Предлагаю задуматься о судьбе тех, кого мы приручили, - рассуждает генеральный директор АО «ППК» Сергей Канцур. – Если совесть позволяет бросить преданного друга, то хотя бы нужно это сделать гуманно: передать в приют, где он найдет новых хозяев.

Напомним, что в обычные дни стоимость проезда составляет от 20 до 90 рублей за одного кота, собаку или другое животное.

Кроме того, жители Прикамья смогут воспользоваться услугами ветеринара бесплатно прямо в пригородных поездах.

В осмотр животного войдет измерение веса и консультации по кормлению, измерение температуры, проверка шерсти на наличие паразитов и клещей, чистка ушей, осмотр брюшной полости, зубов. Бесплатно пройти ветеринара можно будет по пятницам 31 августа и 7 сентября, воскресеньям 2 и 9 сентября в поездах до Оверят (отправление с Пермь-2 в 18.49, из Оверят - 19.27) и до Дивьи (отправление со станции Пермь-2 в 17.34, из Дивьи – 19.10)