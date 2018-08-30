2018-08-30T06:18:24+03:00
Происшествия

В Березниках потушили крупный пожар в жилом доме

Загорелся жилой дом на улице Ручейной
Константин КЯКИНЕН
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В ночь на 30 августа загорелся жилой дом в Березниках. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

В 22:48 пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Только к 1.55 пожар был локализован, а спустя полчаса - в 2.24 полностью потушен.

- На месте пожара работал личный состав пожарно-спасательных подразделений, силы и средства звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Березников: 14 единиц техники и 48 человек личного состава в т.ч., от МЧС 9 единиц техники и 33 человек личного состава, - сообщили в краевом МЧС.

Информация о жертвах и пострадавших на пожаре уточняется.

Напомним, что в Перми сварщик погиб при взрыве топливного бака локомотива. Возбуждено уголовное дело

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